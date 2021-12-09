تراجع طفيف بسعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بشكل طفيف، مقارنة بمستواه أمس، وهبط الجرام جنيها واحدا، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار المشغولات الذهبية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 522 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 672 جنيها.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 784 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 896 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6272 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في اقتراب نهاية تعاملات اليوم الخميس حوالي 1776 دولارا للأوقية، بانخفاض نسبته 0.35%، في الساعة 4:07 دقيقة عصرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الأربعاء، حيث يبحث المستثمرون عن اتجاه من بيانات التضخم الفيدرالي.

وتحرك مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ بداية ديسمبر الجاري الذي سجله في الجلسة السابقة، مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

ويتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي عن مستوى 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع الفدرالي الأميركي تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار الفدرالي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر.

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