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الحديد والصلب للمناجم تبدأ تجارب زيادة تركيز الخام الأسبوع المقبل

04:46 م الخميس 09 ديسمبر 2021
الحديد والصلب للمناجم تبدأ تجارب زيادة تركيز الخام الأسبوع المقبل

المناجم

كتبت – شيماء حفظي:

تبدأ شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الأسبوع المقبل، تجارب زيادة نسبة تركيز الخامات المستخرجة من مناجم الواحات البحرية.

وقال مصدر، على صلة بالعملية، إن الشركة تسلمت معدات وماكينات التجربة نصف الصناعية "البروتوتايب" من الموانئ، وتم تركيبها، في منطقة الواحات تمهيدًا لبدء التجارب.

واستخرجت الشركة أيضًا عينات من الخامات التي ستستخدم في هذه العملية من مناجم شركة الحديد والصلب للمناجم في منطقة الواحات.

كانت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وقعت الشهر الماضي، عقد استشارات مع مركز بحوث وتطوير الفلزات لتقديم استشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.

وسيتم تنفيذ التجربة نصف الصناعية، بالتعاون مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لرفع نسبة خام الحديد إلى الشوائب في المناجم المصرية، إلى 63% بدلا من نحو 53% وهي نسبة كانت تتماشى مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة الحديد والصلب المصرية قبل تصفيتها.

واتفقت الشركة مع الشريك الأوكراني، على إجراء تجربة صناعية لاختبار إمكانية تحقيق هذا الهدف، تميهدًا لإقامة مشاريع جدية.

ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.

شركة الحديد والصلب للمناجم ناجم الواحات البحرية الحديد

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