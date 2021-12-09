أسعار الدفايات الكهربائية ترتفع 20% في موسم الشتاء الحالي

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدفايات الكهربائية ارتفعت هذا الشتاء بنسب تخطت 20% حسب الأنواع، مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف هلال أن الإقبال على الشراء متراجع بشكل كبير على الرغم من برودة الجو ودخول فصل الشتاء.

وذكر هلال أن الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية ورّدت الدفايات هذا الموسم للتجار بأسعار أعلى من العام الماضي بسبب الزيادة العالمية للخامات والشحن، على الرغم من وجود مخزون لديهم.

وارتفعت أسعار الخامات بالبورصات العالمية هذا العام بشكل كبير مع زيادة الطلب عليها.

وتصنع مصر أكثر من 80% من منتجات الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها السوق بالداخل عبر الاعتماد على المواد الخام المستوردة، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الأجهزة تامة الصنع التي يحتاج إليها السوق، بحسب ما ذكره أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وزادت حاوية الشحن للأجهزة الكهربائية حتى الآن إلى 16 ألف دولار مقابل 3 آلاف دولار قبل الزيادة، بحسب أحمد هلال.

ووفقا لقول أحمد هلال، فإن سعر الدفاية 2 شمعة ارتفع هذا العام إلى 110 جنيهات مقابل 60 جنيهًا، كما زاد سعر الدفاية 2 شمعة من إحدى الماركات الأخرى إلى 145 جنيهًا مقابل 115 جنيهًا.

وكانت أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية شهدت ارتفاعا منذ بداية العام حتى الآن بنسبة بلغت 25%، وفقا لقول هلال.

وأوضح هلال أن زيادة الأسعار حدثت على مرحلتين إحداهما خلال شهري يونيو وأغسطس بنسبة تتراوح بين 10 و15%، والأخرى خلال أكتوبر الماضي، ليصل مجموعة نسبة الزيادة إلى 25%.

ويعاني سوق الأجهزة المنزلية من التراجع الكبير في حركتي البيع والشراء منذ بداية جائحة كورونا، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطن.

ولم تحرك عروض البلاك فرايداي مبيعات محلات الأجهزة الكهربائية على الرغم من وضع تخفيضات على أسعار السلع، وذلك لارتفاع الأسعار أيضا بعد نسبة الخفض، بحسب هلال.

وطالب نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية الحكومة بتخفيف الأعباء على التجار سواء من خلال وضع حزمة تحفيزية تساند الأسواق أو من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عليهم.