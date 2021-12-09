"اقتصادية قناة السويس" تناقش فرص الاستثمار والحوافز لشركات المجر في المنطقة

كتبت- ياسمين سليم:

التقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالدكتور سزليفيا فارجا نائب مدير تمويل الصادرات والعلاقات الدولية في بنك التصدير والاستيراد المجري Export import bank (EXIM)، بحضور السفير المصري بدولة المجر، وفقا لبيان من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس.

وأضاف البيان، أن اللقاء جاء للتعريف بالمنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار والحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المنطقة للمستثمرين، بالإضافة إلى عن مناقشة سبل دعم الصناعات المجرية بالمنطقة.

وتشهد العاصمة بودابست استمرار اجتماعات ولقاءات الجانب المصري الذي يضم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والجانب المجري من مسئولين رسميين ورؤساء الشركات المجرية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر حالياً، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال المصري المجري المنعقد حالياً في العاصمة المجرية، وفقا للبيان.

وتناقش الجانبان أبرز القطاعات الصناعية التي تستهدفها الشركات المجرية والتي يمكن التوافق على جذبها لإقامتها في المنطقة الاقتصادية، معربين عن رغبتهم في التعاون مع المنطقة وتواجد الاستثمارات المجرية داخل المناطق الصناعية التابعة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال الجانب المصري المشارك في منتدى الأعمال المصري المجري والذي تنتهي أعماله اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يعقب هذا المنتدى زيارة مرتقبة من قبل الجانب المجري للمنطقة الاقتصادية والتعرف على مشروعاتها القائمة بالمناطق الصناعية على أرض الواقع، تلبية لدعوة المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي جاءت بعد ما تم استعراضه من معلومات عن المنطقة الاقتصادية وعرض القطاعات الصناعية المستهدفة للاستثمار بها، والتي ترتكز عليها رؤية الهيئة وتوطين هذه الصناعات بالمناطق والموانئ التابعة، وفق خطة المنطقة لخمس سنوات ٢٠٢٠/٢٠٢٥.