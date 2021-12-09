التصديري للأدوية يوقع بروتوكول تعاون مع زامبيا لزيادة الصادرات المصرية



كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات، توقيع بروتوكول الاعتراف المتبادل مع دولة زامبيا خلال زيارته الأخيرة للعاصمة لوساكا.

وبحسب بيان التصديري اليوم الخميس، يهدف ذلك البروتوكول إلى التخلص من مشكلات تسجيل الأدوية وتسهيل تصدير الدواء المصرى للخارج، وذلك في إطار استراتيجية مصر للنهوض بصادرات الأدوية للسوق الأفريقي خلال الفترة القادمة، مع توجه مصر إلى تنمية العلاقات التجارية مع أسواق القارة الأفريقية.

وأضاف جورج أن الاعتراف المتبادل يعني أن تعترف الدولة الموقع معها الاتفاقية بكافة أنواع الأدوية المسجلة لدى الطرف الثاني، أي أن الدواء المسجل في مصر سيكون مسجل في زامبيا مما يسهل عملية التصدير للحد من تأخر الموافقة على دخول الدواء المصري للسوق الزامبي.

وبحسب بيان المجلس ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال 9 أشهر الأولى من 2021 بنسبة 32.6%.

وأضاف البيان، أن حجم صادرات مصر للقطاع خلال أول 10 أشهر بلغت 471 مليون دولار مقابل 355 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع رئيس المجلس التصديري للأدوية، أن تشهد صادرات القطاع نمو ملحوظ خلال الربع الأخير من 2021.

وأشار جورج، إلى أن البروتوكول مع وزارة الصحة الزامبية سيدخل حيز التنفيذ عقب إقراره والموافقة عليه من مجلس النواب هناك، لافتاً إلى أن المشاورات مع مسؤولي وزارة الصحة الزامبية كانت مثمرة في ظل تطلع البلدين لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الفترة المقبلة.

وكشف جورج، أن المجلس التصديري سيقوم بدور المنسق بين المصانع المصدرة من مصر والجانب الزامبي، بحيث يتم التعرف على احتياجات السوق هناك، على أن تطلب وزارة الصحة الزامبية أو الجهات الراغبة في استيراد الدواء المصري احتياجها، ثم يقوم المجلس بعمل مناقصة أمام المصانع و يجرى بعد ذلك الموافقة على العرض الأمثل ليتم بعده التصدير.