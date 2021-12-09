معيط: 15 مشروعا قوميا استفادت من أموال أول إصدار للسندات الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، يتم المساهمة في تمويل تنفيذها من خلال الإصدار السيادي الأول للسندات الخضراء والذي تم تنفيذه في سبتمبر 2020، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تتضمن مشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع المونوريل، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي المستدام، على النحو الذي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات الخضراء المستهدف تنفيذها في مجال النقل النظيف سوف تُسهم في الحد من نسب حوادث الطرق، والأمراض الناتجة عن التلوث الهوائي، وخفض كمية الوقود المستهلك سنويًا على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة، الذي يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة.

وأوضح معيط أن التقرير يتضمن العديد من المؤشرات الخاصة بالمشروعات الممولة، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مشروع المونوريل إلى نحو 19.6 مليون راكب يوميًا لكل كيلو متر خلال عام 2022، كما سيوفر المشروع نحو 4500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل.

وقال إن عدد المستفيدين من مشروعات مجال المياه والصرف الصحي المستدام سيبلغ نحو 16.9 مليون مستفيد بكل المحافظات، ومن المستهدف أن تصل كمية المياه النظيفة المنتجة أو المعالجة إلى 363 ألفًا و936 مترا مكعبا في اليوم من خلال مجموعة المشروعات الخاصة بالإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأضاف الوزير أنه في إطار توجه الدولة نحو زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال عام 2021 الموجهة للمجالات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية، تم تخصيص جزء من قيمة التمويل الأخضر لمشروع "المونوريل"؛ باعتباره من المشروعات الاستراتيجية المتميزة.

وذكر أن المشروع يهدف، بخطيه: الأول "شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة"، والثاني "السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة"، إلى توفير وسيلة انتقال سريعة وعصرية وآمنة، فضلاً على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية "مصر 2030" المتعلقة بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، وإنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وضمان استدامة المناخ، والحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وأوضح الوزير أنه في إطار استكمال تحقيق أهداف التنمية الخاصة باستدامة الإدارة الرشيدة للمياه، والصرف الصحي تم تمويل مشروع الضبعة لتحلية المياه بمحافظة مرسى مطروح بقيمة 67.6 مليون دولار؛ بما يهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية للمياه بكمية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة 57 ألفًا و260 مواطنًا بالمحافظة.