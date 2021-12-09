سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، وزاد الجرام جنيهين، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر الذهب، انخفض في التعاملات الصباحية جنيهين، قبل أن يعود للارتفاع بحلول الساعة الواحدة ظهرًا اليوم.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار المشغولات الذهبية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيهًا.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 673 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 785 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 897 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس حوالي 1781 دولارا للأوقية، بانخفاض طفيف نسبته 0.03%، في الساعة 12:43 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الأربعاء، حيث يبحث المستثمرون عن اتجاه من بيانات التضخم الفيدرالي.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع مع بداية التعاملات