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قطاع الأعمال: 17 مليار جنيه قيمة مشروعات شركات المقاولات في "حياة كريمة"

12:31 م الخميس 09 ديسمبر 2021
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كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، إن 5 شركات للمقاولات تابعة للوزارة، تنفذ مشروعات بقيمة تقديرية بـ 17 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ووفقا للبيان، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، موقف مساهمة شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – في مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتلقى الوزير، من هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقريرًا حول نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) ، النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) ، مصر لأعمال الاسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالي 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصري.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.

قطاع الأعمال العام شركات المقاولات القابضة للتشييد والتعمير مبادرة حياة كريمة هشام توفيق

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