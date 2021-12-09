الملا يبحث مع "بكتل" موقف الأعمال بمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع بريندان بكتل، رئيس شركة بكتل العالمية، على هامش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال في مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تقدر استثماراته بحوالي 7.5 مليار دولار، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات للقمة العالمية للمناخ "COP27"، فضلاً عن استعراض أوجه التعاون في مجال التدريب والدعم الفني.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات لما سيحققه من فائدة كبيرة وقيمة مضافة من ثروات مصر الطبيعية ويضعها، إلى جانب المشروعات الكبرى الأخرى التي ينفذها قطاع البترول حالياً، في مصاف الدول المنتجة للبتروكيماويات.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مصر وأفريقيا، ويمثل نموذجاً للمشروعات التى تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه الأجانب للاستعداد لتنفيذ حزمة مشروعات ومبادرات للتحول إلى الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات والاستفادة من الغازات سيتم إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ (COP27) التي ستستضيفها مصر في عام 2022.

وقال بريندان بكتل إن مشروع مجمع البحر الأحمر يعد أكبر مشروع تنفذه الشركة حالياً على مستوى العالم بالتعاون مع شركتي إنبي وبتروجت، ويحظى بأولوية قصوى لدى الشركة.

وأكد بكتل التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، وكذلك التزامها بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالمشروع.