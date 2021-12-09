الاستثمار القومي باع 3.36%.. كيف تغير هيكل المساهمين بعد طرح أبو قير للأسمدة؟

كتبت – شيماء حفظي:

تغير هيكل ملكية مساهمي شركة أبو قير للأسمدة، بعد أن بيع حصة بنسبة 10% من أسهم الشركة الشركة، في البورصة اليوم الخميس.

وخفض 4 مساهمين رئيسيين في الشركة، وجميعهم جهات حكومية حصتهم في الشركة، خلال الطرح.

وأعلنت البورصة المصرية، إتمام طرح حصة 10% من شركة أبو قير للأسمدة، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه.

ووفقا لمستند حصل عليه مصراوي، باع بنك الاستثمار القومي 3.36% من حصته البالغة 24.88% لتصبح ملكيته الجديدة بعد الطرح 21.52%.

كما باعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2.57% من حصتها البالغة 12.67% لتصبح 10.1%، وانخفضت ملكية شركة الأهلي كابيتال القابضة 3% لتصبح 4.19% بدلا من 7.25%.

وباعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 1.02% من أسهمها ضمن الطرح، لتصبح ملكيتها 5.5% بدلا من 6.52%، وفقا للمستند.

ونتيجة لعملية الطرح، ارتفعت نسبة صناديق الاستثمار والأفراد 10%، لتصبح 20.9% مقابل 11.57% قبل عملية الطرح، وزادت حصة اتحاد العاملين المساهمين إلى 5% مقابل 4.28%.

وظلت ملكية باقي المساهمين كما هي، وبلغت 19.11% للهيئة العامة للبترول، و5.9% لبنك ناصر الاجتماعي، وشركة مصر للتأمين 3.19% وشركة الصناعات الكيماوية كيما 2.7% وشركة مصر لتأمينات الحياة 1.93%.

ووفقا لبيان البورصة، تم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 126,187,573 سهم بقيمة 2.24 مليار جنيه.

وقال مصدر لمصراوي، إن سعر الطرح كان 17.8 جنيه للسهم الواحد، فيما يبلغ سعر السهم خلال تداولات اليوم نحو 21 جنيهًا.