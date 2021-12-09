الحكومة تبيع 10% من أسهم أبو قير للأسمدة مقابل 2.2 مليار جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، إتمام طرح حصة 10% من شركة أبو قير للأسمدة، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه.

وأوقفت البورصة، التداول على السهم، بعدما قفز نحو 14% مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، تم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 126,187,573 سهم بقيمة 2.24 مليار جنيه.

وقال مصدر لمصراوي، إن سعر الطرح كان 17.8 جنيه للسهم الواحد، فيما يبلغ سعر السهم خلال تداولات اليوم نحو 21 جنيهًا.

وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة، أمس الأربعاء، توقيع اتفاق مع 4 شركات للترويج لطرح حصة حتى 10% من أسهمها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب المصدر فإن الطرح حتى 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، يعد بيعًا لهذه الحصة وليس زيادة رأس مال.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للطرف البائع من المستثمرين، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وأوضحت الشركة، أنه في ظل ارتفاع الأسعار واستمرار نمو الطلب على الأسمدة عالميًا، نجحت شركة أبو قير في مضاعفة صافي أرباحها خلال العام الحالي، وهو ما يعكس مقومات النمو الواعدة والمستدامة التي تنفرد بها الشركة في ذلك القطاع الاستراتيجي بالسوق المصري.

وتخلى 4 مساهمين رئيسيين في شركة أبو قير للأسمدة، عن حصص من ملكيتهم في هذا الطرح، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة الأهلي كابيتال، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لطرح حصص في شركات وبنوك عامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تستهدف طرح 5 أو 6 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.