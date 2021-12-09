البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 11488 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.76% إلى مستوى 11451 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء.