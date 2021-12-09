البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 11488 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.76% إلى مستوى 11451 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء.
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