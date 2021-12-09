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تراجع السمك المكرونة في سوق العبور اليوم الخميس

10:11 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
تراجع السمك المكرونة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و24 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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