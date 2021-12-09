سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، وهبط الجرام جنيهين، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وارتفع سعر الجرام أمس 5 جنيهات بنهاية التعاملات، قبل أن يعود للانخفاض مرة أخرى مع بداية تعاملات اليوم.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار المشغولات الذهبية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم:

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 522 جنيهًا.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 671 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 783 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6264 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس إلى حوالي 1785 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.13%، في الساعة 8:52 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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