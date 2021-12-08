زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وصعد سعر جرام الذهب اليوم 5 جنيهات، مقارنة بسعر أمس.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وتستعد محلات الذهب لطرح مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة تتراوح بين 2 جرام و3 جينهات، مع الاقتراب الاحتفال بالكريسماس، بحسب نجيب.

وقال نجيب، إن المشغولات تتمثل في سلاسل وأحرف وخواتم بأوزان خفيفة، لتشجيع الزبائن على الشراء.

وتطرح هذه المشغولات في المناسبات وتحديدا مع اقتراب الكريسماس، وعند ارتفاع أسعار الذهب بشكل كببر، بحسب نجيب.

وتوقع نجيب استمرار ارتفاع سعر الجرام على مدار جلسة اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 523 جنيهًا.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 673 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 897 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى حوالي 1784 دولارا للأوقية، بنسبة 0.04%، في الساعة 4:34 دقيقة عصرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، فإن أسعار الذهب ارتفعت اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليص الحوافز بوتيرة أسرع.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.