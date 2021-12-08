كراسي ومراجيح.. كيف أثر ارتفاع أسعار الخامات على صناعة البامبو؟

وزير البترول يبحث مع رئيس أباتشي زيادة استثمارات الشركة في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

تصوير: بانسيه حمدي - روان محمود

لجأ حسن نصر صاحب إحدى ورش تصنيع البامبو بالإسكندرية إلى تغيير خشب البامبو الذي كان يستخدمه في صناعة منتجاته إلى خشب الريتان لمواكبة ارتفاع أسعار البامبو هذا العام.

وقال نصر لمصراوي، إن أسعار خشب البامبو ارتفعت هذا العام بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، نظرا لزيادة أسعار الخامات عالميا.

وأضاف نصر، أنه كان يشتري رابطة خشب البامبو من أحد مستوردي الأخشاب، والتي تتراوح بين 50 و60 عودا بين 3 و4 آلاف جنيه لكن الآن أصبح يشتريها مقابل سعر 10 آلاف جنيه.

ويصنع حسن كل أنواع المنتجات من خشب البامبو للزبائن من كراسي وترابيزات وكنب.

ويتراوح متوسط طقم البامبو حاليا بين 12 و13 ألف جنيه مقابل 3500 جنيه و4 آلاف جنيه، موضحا أن الطقم يتكون من 4 كراسى وكنبة أو كرسيين وكنبة وترابيزة.

ويصنع كرسي البامبو على مرحلتين، الأولى تقطيع الخرزان وثنيه على النار ثم تأتي مرحلة التركيب والدهان، وهناك ألوان لخشب البامبو مثل الأحمر والأبيض.

أما الكراسي المصنوعة من الريتان، ويصنع هيكل الكرسي من الحديد أو الخشب ثم يبطن بالريتان.

ويحتاج تصنيع الكرسي الواحد بين يومين و4 أيام بحجم حجمه، بينما يحتاج صناعة الكرسي المصنوع من الريتان مدة أقل يوم على سبيل المثال.

ومع ارتفاع سعر الربطة البامبو اتجه نصر وعدد من ورش التصنيع إلى اللجوء إلى خشب الريتان، مشيرا إلى أن أنه أقل سعرا من نظيره البامبو.

وذكر حسن أن الطلب حاليا أكثر على المنتجات المصنوعة من خشب الريتان، فهو خامة أقل سعرا وخامتها أقرب للبامبو.

ووصل سعر كيلو خشب الريتان إلى بين 30 و60 جنيهًا للعود بحسب طول العود وسمكه ولونه.

وبحسب نصر، فإن متوسط سعر الطقم المصنوع من خشب الريان 2700 جنيه.

وعلى الرغم من أن أطقم الريتان أكثر طلبا ولكن مبيعات الورش متراجعة أيضا، وفقا لقول حسن.

وقال صاحب الورشة، إن مبيعات ورش البامبو بدأت تتراجع منذ جائحة كورونا، وانخفض الطلب على الطلبيات الكبيرة من قبل أصحاب الكافيهات والزبائن.

ومع تراجع الطلب أصبح نصر يجلب عمالًا للعمل معه على حسب حجم الطلبية، حتى لا يضطر إلى دفع أجرة عامل يوميًا.

ويصل عدد الورش المصنعة المنتجات البامبو والريتان بالإسكندرية معدود، وبلغ بين 3 و4 ورش.