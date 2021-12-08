عضو غرفة الصناعات الغذائية: يتوقع ارتفاع أسعار السلع 15% العام المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمود بزان عضو غرفة الصناعات الغذائية والمدير الإقليمي لمجموعة هيرو، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 10 و15% مع بداية العام الجديد، بعد ارتفاع الخامات عالميًا.

وأوضح بزان، أن أسعار الخامات ارتفعت بشكل كبير عالميًا لذا لن تستطيع الشركات امتصاص الزيادة في سعر الخام.

كما توقع عضو غرفة الصناعات الغذائية عدم تراجع الخامات عالميًا وخاصة مع ارتفاع الطلب عليها، ولكنه يأمل أن تنخفض الأسعار.

وبحسب بزان، فإن أسعار الخامات عالميًا ارتفعت بنسبة أكبر 40% خامات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع هذه الخامات إلى هذا المستوى فإن الشركات ما زالت تضع عروضا على المنتجات في بعض الأوقات.

ورفعت شركة هيرو منتجاتها بنسب طفيفة هذا العام، وفقا لقول المدير الإقليمي للمجموعة.

وتصدر الشركة 35% من إنتاجتها، للعديد من الدول من بينها دول الخليج، والأردن، والسودان، والدول الإفريقية، وأمريكا، وكندا.

وأوضح بزان، أن الشركات تضع في حسابها عند تسعير المنتجات قبل زيادتها المحافظة على مستهلكي منتجاتها وعدم الاتجاه إلى منتجات أخرى.

وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة حاليا، ويرى أن لمواجهة هذه التحديات على سبيل المثال لا بد من تطوير بالمصانع لامتصاص جزء من زيادة الخامات.

وعن رفع الأسعار الفترة الحالية بعد زيادة الخامات عالميًا قررت الشركة اللجوء إلى تصنيع أحجام جديدة من منتجات الشركة بسعر مناسب بكميات أقل مثل منتج مربى الساشيه والذي يتراوح بين جنيه و4 جنيهات بحسب حجمه.

وأوضح أن الشركة قررت هذه الطريقة بإنتاج منتجات جديدة محاولة لتقليل تكاليف المنتج عن طريق التغليف بدل من استخدام الزجاج في العبوات.

ووفقا لقول بزان، "الشركة قررت طرح منتج استخدام واحد بوزن 100 جرام أقل تكلفة في تكاليف الإنتاج، فتستطيع الشركة عرض منتج جديد بسعر منطقي".

وتركز الشركة حاليا المنتجات ذات العبوات الجديدة من العسل أو المربي، منتج العسل بوزن 8 جرامات كمنتج بديل للسكر وبديل صحي".