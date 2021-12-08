وزير البترول يبحث مع رئيس أباتشي زيادة استثمارات الشركة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع جون كريستمان رئيس شركة أباتشي الأمريكية، بحضور ديفيد تشي نائب رئيس الشركة ومسئولي الشركة، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر البترول العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وشهد اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، وتكثيف أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة، وذلك في ضوء برنامج تحديث وتطوير الشركات المشتركة التي تساهم فيها أباتشي، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخراً على تعديلات اتفاقية الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح الملا أن شركة أباتشي تُعد أحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة وحققت نتائج متميزة خلال فترة عملها فى مصر والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، خاصة بمنطقة الصحراء الغربية والتي تمثل أهم مناطق إنتاج مصر من الزيت الخام.

وذكر أن هذه المنطقة لا زالت تزخر بالفرص الجاذبة لتحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة بما يدعم معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول الخام خلال الفترة المقبلة، معربا لتطلعه للعمل سوياً مع الشركة لعدة أعوام قادمة، حيث تتوسع مصر في إنتاج الطاقة وأن تصبح مركزاً اقليمياً لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد رئيس شركة أباتشي أن مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، مشيراً إلى التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية ورفع كفاءة العمليات لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تطبيق تكنولوجيات وتقنيات حديثة في أنشطة الحفر والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ برامج وخطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية.

وزار طارق الملا الجناح المصري بمتحف العلوم الطبيعية بمدينة هيوستن والذي ساهمت شركة أباتشي في تجديده وتطويره وفتحه أمام الجمهور في 20 نوفمبر الماضي بما يسهم في نشر الميراث الثقافي المصري بالولايات المتحدة.

وتبلغ مساحة الجناح المصري 11.6 ألف متر مربع، ويحتوي على مختلف نواحي الحياة المصرية القديمة، وبه 92 عملا فنيا موزعة على 8 غرف.

ووجه الملا الشكر لشركة أباتشي ومتحف هيوستن للعلوم الطبيعية على العرض الكبير لتاريخ مصر القديم، موضحا أن الأعمال الفنية والأثرية توضح تاريخ مصر القديم وإرثها الغني، وتأخذ الزائرين إلى مكان وزمان كانوا فقط يقرأون عنه.

وقال جون كريستمان إن أباتشي تساهم فى دعم أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن سعادته بإظهار وتوضيح إرث مصر الثقافي الوفير، وعرض عجائب الحضارة المصرية القديمة للجمهور الأمريكي.