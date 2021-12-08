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أعمل بعد خروجي على المعاش.. هل يحق لي إعفاءات ضريبية على مرتبي الجديد؟

08:00 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
أعمل بعد خروجي على المعاش.. هل يحق لي إعفاءات ضريبية على مرتبي الجديد؟

أصحاب معاشات

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب عن حق المحال للمعاش الذي يعمل بجهة أخرى بعد خروجه على المعاش في التمتع بالإعفاءات التي تنص عليها ضريبة المرتبات.

وقالت المصلحة، خلال دليل إرشادي أصدرته مؤخرا، إن ما يحصل عليه العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين.

وأضافت أن هذا العامل يتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقا للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها جهة عمله الأصلية.

وأصدرت مصلحة الضرائب دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

مصلحة الضرائب المصرية ضريبة المرتبات ضريبة الدخل أصحاب المعاشات

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