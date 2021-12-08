التأمينات تمد فترة سداد مديونيات الشركات لـ 7 سنوات في حال دفع 15% من المبلغ

كتبت-ياسمين سليم:

قالت هيئة التأمين الاجتماعي إنها مدت فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لديها لتكون حتى 7 سنوات في حال سداد 15% من إجمالي المبالغ المستحقة عليه والتي تزيد عن مليون جنيه.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الهيئة مدت أيضًا فترة تقسيط المديونيات والمصانع لفترة تصل إلى 5 سنوات لمن تقل مديونيته عن مليون جنيه على أن يسدد 15% من إجمالي المبالغ المستحقة للتأمينات.

وأوضح أن التيسيرات لأصحاب الأعمال تشمل منح شهادة تأمينات مؤقتة لمدة ٦ أشهر بدلًا من ٣ أشهر، بعد الانتظام في سداد الربط والقسط الشهري حتى لا تصبح عقبة في ممارسة جميع أنشطتهم التجارية.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلي العديد من الشركات والمصانع العاملة بالمدينة.

وخلال اللقاء قدم عوض شرحًا مبسطًا بالرؤية الاستراتيجية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة واستمع إلى بعض العقبات التي تواجه المستثمرين في أعمالهم تتعلق بعمل الهيئة ووجه بحلها فورًا.

وقال إن الدولة المصرية تضع كافة إمكاناتها ومساندتها لدفع عجلة الإنتاج والوقوف جنباً إلى جنب مع كافة المستثمرين العاملين داخل الجمهورية ووضع مصلحة العامل المصري في المقدمة.

وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة تسجيل استمارة "1، 2 ، 6 " عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg وكذلك أتاحت 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية.