تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 11451 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.68%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 92 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 59.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 32.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% إلى مستوى 11538 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.