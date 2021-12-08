3.2 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الضرائب والرسوم خلال نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في نوفمبر الماضي حوالي 3 مليارات و233 مليونًا و573 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطي، أفرجت عن مشمول 5 آلاف و705 شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر الماضي للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وذكر أن من بين السلع والبضائع: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغت 889 مليونًا و541 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و76 مليونًا و603 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 233 مليونًا و111 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتصدير مشمول 2961 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و711 مليونًا و125 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في نوفمبر الماضي بلغت نحو 5 ملايين و671 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد "المهمل" بلغت 16 مليونًا و132 ألف جنيه.