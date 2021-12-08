كتبت- ياسمين سليم:

بدأت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تدير البورصة السعودية، أول يوم تداول لها كشركة مدرجة في البورصة بعد أن طرحت حصة من أسهمها في السوق المالي، لتصبح ضمن البورصات الخليجية المدرج شركتها في سوق المال.

وقفز سهم الشركة بنسبة 13.5% في منتصف التداولات ليسجل سعر السهم 119.2 ريال مقابل سعر الطرح الذي بلغ 105 ريالات.

وكانت الشركة طرحت 36 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها الشركة للاكتتاب العام، وتشير البيانات أنها جمعت 3.78 مليار ريال سعودي من الطرح العام.

ما هي "تداول"؟

تعد شركة مجموعة تداول السعودية القابضة من خلال شركاتها التابعة المرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية، مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية.

كما تقدم المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة خدمات تتعلق بالابتكار في التقنية، بحسب ما ذكره موقع البورصة السعودية "تداول".

ولدى الشركة القابضة 4 شركات هي شركة تداول السعودية- البورصة السعودية- وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وشركة تداول للحلول المتقدمة.

وتأسست شركة مجموعة تداول السعودية القابضة كشركة سعودية مساهمة في ديسمبر 2007، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- الصندوق السيادي السعودي- لكنه تخلى عن 30% من أسهم الشركة في طرح عام.

البورصة الكويتية ودبي

كانت البورصة الكويتية، من أوائل البورصات العربية والخليجية التي أدرجت شركتها بالكامل للتداول في السوق.

وفي فبراير 2019 فاز تحالف بحصة 44% من أسهم شركة بورصة الكويت، لصالح شركات الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار، وشركة أرزان، وبورصة أثينا.

وفي ديسمبر 2019 نفذت الشركة اكتتابا عاما لحصة سوق المال البالغة 50% من أسهمها للمواطنين.

وفي سبتمبر 2020 بدء التداول على سهم شركة بورصة الكويت، لتكون بذلك أول بورصة خليجية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ومدرجة في البورصة.

وكانت شركة سوق دبي المالي، هي أول سوق مالي خليجي مدرج في البورصة، وأُدرجت الشركة التي تدير بورصة دبي، في سوق دبي المالي منذ مارس 2007.