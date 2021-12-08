الزيادة مستمرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعها بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب اليوم حتى الآن 6 جنيهات.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وتوقع نجيب استمرار ارتفاع سعر الجرام على مدار جلسة اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيهًا.

وزاد سعر عيار 18 إلى 674 جنيها.

وارتفع سعر عيار 21 إلى 786 جنيها.

وصعد سعر عيار 24 إلى 898 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6288 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى حوالي 1791 دولارا للأوقية، بنسبة 0.47%، في الساعة 12:53 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، فإن أسعار الذهب ارتفعت اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليص الحوافز بوتيرة أسرع.

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