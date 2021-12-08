مستشفى كليوباترا تتلقى عرضا للاستحواذ على 26.2% من أسهمها.. والرقابة تدرس

كتبت – شيماء حفظي:

تلقت شركة مستشفى كليوباترا عرض شراء اختياري من شركة إم سي أي كابيتال هيلث كير بارتينرز للرعاية الطبية، للاستحواذ على حصة تصل إلى 26.21% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تدرس العرض المقدم، من الشركة للاستحواذ على حصة حتى 419.3 مليون سهم من شركة مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم.

وفي بيان منفصل، قالت كليوباترا، إن شركة كير هيلث كير، التي تمتلك نحو 37.87% من رأس مال كليوباترا، تعتزم التخلي عن جزء من حصتها لصالح مقدم العرض.

ووفقا للبيان، وقعت شركة كير هيلث كير، اتفاقا مع الشركة مقدمة العرض، تعهدت فيه بعرض حد أدنى 125.96 مليون سهم، بنسبة 7.87% وبحد أقصى 192 مليون سهم بنسبة 12% من أسهم كليوباترا ضمن العرض، شرط موافقة الرقابة المالية.

ويتداول نحو 61% من أسهم الشركة في البورصة، بخلاف حصة كير هيلث كير، وفقا لبيانات الشركة أكتوبر الماضي.

ومع إعلان العرض، ارتفع سعر سهم كليوباترا خلال تعاملات اليوم وبلغ بحلول الثانية عشر ظهرا 4.60 جنيه، مرتفعا 2.5%.

وتضم مستشفيات كليوباترا نحو 780 سريرا، موزعة على 6 مستشفيات كبيرة بالقاهرة الكبرى، ومنها مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوي، والشروق، والقاهرة التخصصي.

يذكر أن شركة كليوباترا، سبق وتقدمت بعرض للاستحواذ على شركة ألاميدا، وهي صفقة رفضها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.