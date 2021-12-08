ثاني طرح حكومي.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل بيع 10% من "أبو قير للأسمدة"

كتبت– شيماء حفظي:

كشف مصدر حكومي، تفاصيل طرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة في البورصة المصرية، لبيع حتى 10% من رأس المال.

وقال المصدر، إن الطرح سيتم خلال أيام، وسيتم تنفيذ الطرح بنظام الاكتتاب المُعدّل.

وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة، اليوم الأربعاء توقيع اتفاقًا مع 4 شركات للترويج لطرح حصة حتى 10% من أسهمها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لبيان للبورصة.

وبحسب المصدر فإن الطرح حتى 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، يعد بيعًا لهذه الحصة وليس زيادة رأس مال، مشيرًا إلى أنه سيتم تسعير السهم بمتوسط سعر التداول خلال الثلاثة شهور الأخيرة موجب أو سالب 10%.

وسيتخلى 4 مساهمين رئيسيين في شركة أبو قير للأسمدة، عن حصص من ملكيتهم في هذا الطرح، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة الأهلي كابيتال، والشركة القابضة للصناعات الكمياوية، وفقا للمصدر.

وستبيع الشركة القابضة الكيماوية 1% من حصتها، ضمن الطرح، فيما تتوزع الـ 9% المتبقية بين الثلاثة مساهمين الآخرين.

وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة في البورصة من شركة أبو قير للأسمدة نحو 29.7% فيما تتوزع باقي ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومي 24.9% والهيئة المصرية العامة للبترول 19.1% والهيئة العامة للتنمية الصناعية 12.7% وشركة الأهلي كابيتال القابضة 7.3% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 6.5% وبنك ناصر الاجتماعي 5.9%، وفقا لبيانات الشركة بنهاية سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيان اليوم، تعاقد المساهمون مع شركة سي آي كابيتال لترويج الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة رينسانس كابيتال مصر لترويج وتغطية الاكتتابات، والمجموعة المالية هيرميس لترويج الاكتتابات، وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وأوضحت الشركة، أن هذا يأتي في ضوء برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية المحلية والدولية.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي، سابقا، إن الطروحات الحكومية في البورصة، ستبدأ بشركة أبو قير للأسمدة وتنتهي بمصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقال توفيق، إن الحكومة تنوي طرح 5 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، وتم طرح أحدها بالفعل وهي شركة إي فاينانس، والطرح المقبل سيكون بيع حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة المدرجة بالفعل في السوق، وذلك خلال شهر ديسمبر.

وطرحت الحكومة الشهر الماضي، حصة تبلغ 26.1% من أسهم شركة إي فاينانس، في البورصة مقابل 5.8 مليار جنيه، من خلال اكتتاب عام وخاص.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تستهدف طرح 5 أو 6 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.