10 % ارتفاعًا في صادرات الأثاث خلال أول 10 أشهر من العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات المجلس بنسبة 10% خلال أول 10 أشهر من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، فإن حجم صادرات الأثاث سجل 212 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقابل 192.5 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت صادرات شهر مارس أعلى قيمة صادرات حتى الآن من 2021، وسجلت 25.3 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار في 2020.

وجاءت صادرات شهر إبريل ثاني أعلى صادرات في 2021، ووصلت إلى 24.9 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار في 2020.

ثم جاءت صادرات شهر نوفمبر الثالثة أعلى صادرات ارتفاعا في 2021، وبلغت 24.1 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار في 2020.

ووفقا لبيان المجلس، فإن مصر تصدر منتجاتها للعديد من الدول، وجاءت في المركز الأول السعودية، ثم الإمارات، ثم العراق، ثم سلطنة عمان، ثم السودان.

وجاءت بعد ذلك أمريكا، والأردن، وليبيا، وفلسطين، وايطاليا، وباقي الدول.