غدا.. انطلاق برنامج تدريبي بالرقابة المالية لتيسير إصدار السندات الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

تنطلق غدا فعاليات البرنامج التدريبي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام- التابع لهيئة الرقابة المالية- والموجه لمراقبي المشروعات الخضراء البيئيين لتيسير الحصول على الخبرة الفنية اللازمة للhعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء.

ويعقد البرنامج التدريبي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ومؤسسة مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative، والسفارة البريطانية بالقاهرة، وبرنامج المساعدة الفنية لشمال أفريقيا North African Technical Assistance Facility (NATAF)، وجهات استشارية أخرى.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في خطوة لزيادة أعداد قائمة مراقبي البيئة المحليين وفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو استخدام أدوات التمويل الخضراء لتمويل مشروعاتها، وتلبية كافة المتطلبات اللازمة دون تحمل أعباء الاستعانة بخبراء دوليين.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأدوات المالية في السوق العالمي شهدت تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وتخطى حجم الإصدار التراكمي المستدام لحاجز التريليون دولار حتى الآن.

وأضاف عمران أن الأدوات المالية الخضراء (بما في ذلك السندات والصكوك) تسهم بشكل متزايد في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وما يتبعه من اقتصاد خالٍ من الكربون بما يتماشى مع الأهداف العامة لاتفاقية باريس.

وأوضح أن البرنامج التدريبي المقرر أن يعقد تحت عنوان "التمويل المستدام والمراقبين البيئيين" سيساعد المشاركين على فهم مبادئ السندات الخضراء وأهميتها كأهم أدوات للتمويل المستدام، ويقدم نظرة عامة على الأنواع المختلفة من السندات الخضراء والبنية التحتية للسوق والخطوات الأساسية لإصدارها، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيشارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بتقديم محاضرة في البرنامج للتعريف بالخطوات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية والإجراءات والنماذج المعمول بها للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن البرنامج التدريبي سوف يسلط الضوء على المبادئ الأساسية العامة لإصدار السندات الخضراء، ومتطلبات إصدار السندات الخضراء من البداية حتى الاستحقاق، والفاعلين المشاركين في عملية إصدار السندات الخضراء، وأدوارهم ومسؤولياتهم، وعمليات اعتماد السندات الخضراء وتصنيف مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative وأنظمة التصنيف الأخرى.

كما يقدم البرنامج شرحا شاملا لإطار السندات الخضراء والخطط العالمية الرئيسية لوضع تصنيفات السندات الخضراء، بما في ذلك معايير السندات المناخية، بحسب عمران.

وتعد مؤسسة مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative إحدى أهم المؤسسات الدولية التي تعمل على تصميم وتقديم برامج تطوير السوق وبناء القدرات وأنشطة التدريب في مجموعة متنوعة من البلدان والمناطق منذ عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والدول النامية، وفقا للبيان.