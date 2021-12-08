الملا يبحث مع "شيفرون" زيادة كميات الغاز المنقولة إلى مصر من شرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من الاجتماعات خلال المشاركة في المؤتمر العالمي للبترول الثالث والعشرين الذي يقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، تضمنت مباحثات الوزير لقاءً مع رئيس شركة شيفرون العالمية مايك ويرث، واجتماعًا مشتركًا مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس وكلاي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، وجلسة مباحثات مع جون أرديل نائب رئيس شركة أكسون موبيل للبحث والاستكشاف.

مباحثات مع رئيس شيفرون العالمية

التقى المهندس طارق الملا مع مايك ويرث رئيس شركة شيفرون الأمريكية، وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر وخططها لتكثيف أنشطة البحث بمناطق امتيازها في غرب البحر المتوسط وفي البحر الأحمر.

كما شهد اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة كميات الغاز التي يتم نقلها إلى مصر من حقول شرق المتوسط لإعادة التصدير بالاستفادة من البنية الأساسية التي تمتلكها مصر لإسالة الغاز الطبيعي والتي تؤهلها لتلعب دوراً محورياً كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

وأوضح ويرث أن توجه شيفرون للعمل في مصر جاء انطلاقاً مما حققته مصر من نجاحات في مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي، وما كشفت عنه من إمكانيات ومرونة ونهج احترافي مكنها من تحقيق نجاحات ومكاسب كبيرة، وذلك بعد تجربة إصلاح اقتصادي مثمرة.

وأبدى تفاؤله بتحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق عمل شيفرون بمصر في ظل الدعم الذي توفره وزارة البترول والثروة المعدنية، والاحتمالات والشواهد البترولية في هذه المناطق، واهتمام شيفرون بالإسراع بتنفيذ خططها فيها.

وأكد الملا أن دخول شركاء بحجم شيفرون العالمية للسوق المصرية إلى جانب الشركاء العالميين بها، الحريصين على دعم استثماراتهم بمصر، يؤكد أن النموذج المصري في الإصلاح، وبخاصة في مجال صناعة البترول والغاز يعد تجربة ملهمة وتحظى بمتابعة واهتمام من المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الجمهورية الجديدة لازال لديها فرصاً واعدة للاستثمار تعمل على إتاحتها تباعاً وفق رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

اجتماع ثلاثي لبحث تنمية حقل أفروديت القبرصي

عقد المهندس طارق الملا ووزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس اجتماعاً مشتركاً مع كلاي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنمية اكتشاف أفروديت للغاز بقبرص والإسراع بخطط وضعه على الإنتاج ونقل الغاز إلى مصر لإعادة تصديره من تسهيلات الإسالة.

وجاء الاجتماع في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقبرص، وتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين لتكثيف التعاون في مجال الطاقة كأحد المجالات المهمة للبلدين والمنطقة وبما يحقق مصالح الشعبين، وفقا للبيان.

مباحثات مع إكسون موبيل

التقى وزير البترول مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف، وتم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة بمصر وعمليات البحث بالمناطق التي حصلت عليها الشركة بغرب البحر المتوسط بمصر.

وأكد نائب رئيس الشركة أن مصر تأتي على رأس أولويات شركة إكسون موبيل واهتمامها بالإسراع بتنفيذ الخطط الاستكشافية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمار في مجال البترول والغاز وكذلك توافر بنية أساسية قوية، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة البترول.

وأكد الملا اهتمام الدولة بتوفير كل المقومات اللازمة لنجاح أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر، وأن هناك فرصاً كثيرة للتعاون بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بمصر، وكذلك الفرص التي يتيحها التكامل الإقليمي الذي يتم من خلال منتدى غاز شرق المتوسط.