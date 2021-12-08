معيط: الوضع الصعب سيقيد قدرة الحكومات على تمويل التنمية الاجتماعية

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال لقائه مع الدكتورة حنان بلخي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب أزمة كورونا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير إن الجائحة عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، حيث تعاني كل دول العالم حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم المديونية وارتفاع عبئها.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع الاقتصادي الصعب سيفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاجتماعية مما يحتم تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد الوزير تفهمه لأهمية التوصل لعلاج لمشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية، وأنه يمكن للمنظمة بحث طرح قواعد عالمية فى مجال استخدام المضادات الحيوية، والعمل على تغيير الثقافة العامة، فيما يتصل بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية من خلال الحملات الإعلامية، وإدراج المعلومات ذات الصلة بذلك فى المناهج الدراسية.

وقالت حنان بلخي إن العالم أصبح يتعرض لمخاطر عديدة بسبب الإسراف في استخدام المضادات الحيوية بأسلوب غير سليم، مما يؤدي لتهديدات للمنظومة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن ظهور العناصر المقاومة للمضادات الحيوية يُعد مشكلة للعالم أجمع، لا تقل في حدتها عن أزمة تغير المناخ، حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على الناتج العالمي، خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل لها.

وأشارت حنان بلخي إلى أن زيارتها لمصر تهدف لمساندة تطبيق الخطة الوطنية المنبثقة من الخطة العالمية التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للتحرك دوليًا لمواجهة المشكلة، وتقديم الخطة الوطنية المصرية كحالة نموذجية تسترشد بها العديد من الدول الأخرى.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومي فريد معاون الوزير، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.