الغرف التجارية: انخفاض أسعار الخضر والفاكهة والدواجن والبيض خلال نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد للغرف التجارية لرصد حركة أسعار و توافر السلع خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح العربي في بيان اليوم الأربعاء، أن الأسواق قد شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة.

بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا في كافة أسواق محافظات مصر خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

وانخفضت أسعار الخضر بنسبة تتراوح بين 20 و50% في مختلف الأنواع، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة تتراوح بين 17 و35%.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء بنسبة تتراوح بين 15 و20%، كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق، كما هبطت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تتراوح بين 7 و12%.

بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 و10% حسب النوع والمحافظة، كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بحوالي 5%، وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق، ومنتجات الألبان بنسبة تتراوح بين 5 و 17% .

واستقرت أسعار السكر، وزيت الطعام على نفس أسعار الشهر السابق، كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة، والبقوليات، والمنتجات الجلدية، والأحذية، والملابس، والمنسوجات، والمنظفات، وقطع غيار السيارات، والأدوات المكتبية، والأدوات المنزلية، والحدايد، والبويات .

وأشار العربي إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم و توزيع وسعر كافة السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق، والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية و ما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية و الاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه العربي والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بحوالي 50%, وانخفاض في سعر الثوم بحوالي 25%، وتراجع 40% في سعر الجزر.

وهبوط 3% في سعر الجزر ، وانخفاض 20% في أسعار البطاطس و الكوسة ، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بحوالي 30%، والجوافة في حدود 35%، والبرتقال في حدود 20%, وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بحوالي 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بحوالي 7% مقارنة بالشهر السابق.