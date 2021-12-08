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سنتامين تعلن عن أكبر زيادة في احتياطي الذهب بمنجم السكري منذ 10 سنوات

10:52 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
سنتامين تعلن عن أكبر زيادة في احتياطي الذهب بمنجم السكري منذ 10 سنوات

منجم السكري

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة سنتامين الأسترالية، المستغلة لمنجم السكري للذهب في مصر، إن هناك زيادة في احتياطي منجم السكري من الذهب بنحو 1.1 مليون أوقية، وهو ما يمثل أكبر زيادة في الاحتياطي منذ 10 سنوات.

وأضافت الشركة، في بيان لها نشرته على موقعها اليوم الأربعاء، أن نمو احتياطي المعادن المحقق بما يزيد عن مليون أوقية يأتي بعد ستة أشهر من نضوب التعدين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% في احتياطيات السكري المؤكدة والمحتملة.

وذكرت أن احتياطيات منجم السكري المعدنية المثبتة والمحتملة تحت الأرض زادت بنسبة 200%.

وتابعت: "يدعم نموذجنا الجيولوجي المحسن جدولنا الجديد القوي الذي يزيد عن 12 عامًا للتعدين، ومن هذا المنطلق حددنا خارطة طريق واضحة لإنتاج أكثر من 500 ألف أوقية سنويًا من منجم السكري للذهب على مدار العقد القادم".

وتوقعت الشركة أن يتراوح إنتاج المنجم خلال عام 2022 بين 430 و460 ألف أونصة "أوقية"، وخلال عام 2023 بين 450 و475 ألف أوقية، وخلال عام 2024 بين 450 و500 ألف أوقية.

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