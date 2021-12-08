552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال 7 أشهر من العام

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال 7 شهور الأولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تتضمن أهم بنود التبادل التجاري الخضروات والفاكهة، والأجهزة الكهربائية، والحديد والصلب، والألومنيوم، والبلاستيك.

وأشارت الوزيرة إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الـ 16 فى قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

وتساهم البحرين بمشروعات استثمارية يبلغ رأسمالها 3.2 مليار دولار، وذلك في 216 مشروعا في قطاعات التمويل والإنشاءات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدتها الوزيرة مع زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني والوفد المرافق.

وتناولت المباحثات عدد من ملفات التعاون الاقتصادى بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة، إن مملكة البحرين تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة المصرية بدول مجلس التعاون الخليجى، مشيرة إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التى تربط مصر ومملكة البحرين قيادة وشعبا مشروعات تعاون ملموسة تحقق التنمية والرخاء بكلا البلدين.

وقال زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، إن مملكة البحرين تحرص على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية ، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من كافة المقومات الاقتصادية الكبيرة فى البلدين فى دفع منظومة التنمية بكل من مملكة البحرين ومصر.

وأشاد الزيانى بالمشاركة المصرية المتميزة باكسبو 2020 بدبي والتى تنقل للعالم حضارة 7 آلاف عام وكذا الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية فى مختلف المناحي الاقتصادية إلى جانب رؤيتها الطموحة للمستقبل، كما أشاد بفريق العمل بالجناح المصرى بالاكسبو والذى يقدم صورة مشرفة تليق بإسم ومكانة مصر.