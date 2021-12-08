أبو قير للأسمدة تتعاقد مع 4 شركات للترويج لطرح 10% من أسهمها بالبورصة

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة أبو قير للأسمدة، اتفاقًا مع 4 شركات للترويج لطرح حصة حتى 10% من أسهمها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن مساهمي الشركة وهم بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أبرموا عقد تقديم خدمات لترويج وتسويق جزء من أسهم الشركة.

وتعاقد المساهمون مع شركة سي آي كابيتال لترويج الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة رينسانس كابيتال مصر لترويج وتغطية الاكتتابات، والمجموعة المالية هيرميس لترويج الاكتتابات، وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وأوضحت الشركة، أن هذا يأتي في ضوء برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية المحلية والدولية.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي، سابقا، إن الطروحات الحكومية في البورصة، ستبدأ بشركة أبو قير للأسمدة وتنتهي بمصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقال توفيق، إن الحكومة تنوي طرح 5 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، وتم طرح أحدها بالفعل وهي شركة إي فاينانس، والطرح المقبل سيكون بيع حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة المدرجة بالفعل في السوق، وذلك خلال شهر.

وطرحت الحكومة الشهر الماضي، حصة تبلغ 26.1% من أسهم شركة إي فاينانس، في البورصة مقابل 5.8 مليار جنيه، من خلال اكتتاب عام وخاص.

وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة في البورصة من شركة أبو قير للأسمدة نحو 29.7% فيما تتوزع باقي ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومي 24.9% والهيئة المصرية العامة للبترول 19.1% والهيئة العامة للتنمية الصناعية 12.7% وشركة الأهلي كابيتال القابضة 7.3% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 6.5% وبنك ناصر الاجتماعي 5.9%، وفقا لبيانات الشركة بنهاية سبتمبر الماضي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة تستهدف طرح 5 أو 6 شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.