البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 11546 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% إلى مستوى 11538 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.
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