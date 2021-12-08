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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:09 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 11546 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% إلى مستوى 11538 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI مشتريات المستثمرين

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