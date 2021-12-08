ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعيين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 521 جنيهًا.

وزاد سعر عيار 18 إلى 670 جنيها.

وارتفع سعر عيار 21 إلى 782 جنيها.

وصعد سعر عيار 24 إلى 894 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6256 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى حوالي 1788 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.25%، في الساعة 8:48 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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