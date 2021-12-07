هل يخضع بدل الوجبات والانتقال إلى العمل لضريبة المرتبات؟

كتب-مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن البدلات النقدية التي تدفعها جهات العمل لموظفيها عن مقابل الوجبات أو عن عدم الاستفادة من ميزة النقل الجماعي تخضع لضريبة الدخل.

وقالت المصلحة، خلال دليل إرشادي أصدرته مؤخرا عن ضريبة المرتبات، إنه ورد نصا صريحا بالقانون بإعفاء الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين وذلك بشرط أن تكون هذه الوجبة عينية وجماعية.

وأضافت أنه يترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغًا نقديًا مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتدخل ضمن الوعاء الخاضع لضريبة المرتبات ويتحملها من صرفت له.

وذكرت المصلحة أن القانون تضمن أيضا نصا صريحا بإعفاء ميزة النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابلها من تكلفة، وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينية وجماعية، وهذا يعني أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم امتلاك الشركة سيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلا جماعيا فإن تكلفة النقل أيضا لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة، وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة.

وأوضحت المصلحة أنه بناءً على ذلك إذا صرفت الجهة مبالغ لأي من العاملين في صورة بدل نقدي مقابل ميزة النقل الجماعي، فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.