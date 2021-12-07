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تقرير: 9% ارتفاع متوقع في أسعار العقارات لمواكبة زيادة تكلفة البناء

03:02 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
تقرير: 9% ارتفاع متوقع في أسعار العقارات لمواكبة زيادة تكلفة البناء

عقارات

كتبت-ياسمين سليم:

توقع تقرير لشركة العربي الدولي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن يرفع المطورون أسعار العقارات بنسبة 9.3% ليواكبوا الارتفاع في تكلفة الإنشاء والبناء وارتفاع التضخم.

وقال التقرير إن الأسعار في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفعت بمتوسط 5% خلال الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأوضح أن بعض المطورين أعلنوا رفع الأسعار بنسبة تتراوح 7 إلى 27% ومتوسط 15% خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب التقرير ارتفعت أسعار تكلفة الإنشاءات والتطوير بنسبة 9.3% بما فيها ارتفاع أسعار الأراضي والإنشاءات والبناء.

وكان معدل التضخم السنوي سجل في مصر 6.3% في أكتوبر الماضي، بينما سجل التضخم الشهري 1.7% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وقدر التقرير ارتفاع تكلفة الأراضي بنسبة تتراوح بين 35 و45% وتكلفة البينة التحتية بين 8 إلى 12% وتكلفة البناء بنسبة 40 و60%.

أسعار العقارات شركة العربي الدولي الأفريقي ارتفاع التضخم التضخم السنوي

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