مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 11538 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.82%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 28.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 30 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 11514 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.