إطلاق مشروع تطوير سلاسل توريد المنسوجات لجذب استثمارات بـ 800 مليون دولار

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، عن إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الثلاثاء، جاء المشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "البنك الدولي" وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات الجارهزة، إن قطاع المنسوجات التقنية يعد من القطاعات التصنيعية الحديثة في مصر وتبلغ صادراتها السنوية حوالي 750 مليون دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 51%.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وضع مصر كقاعدة لتصنيع وتصدير تلك المنتجات، مع توافر مدخلات الإنتاج بالسوق المحلية، بحسب عبد السلام.

كما يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات، فضلا عن دعم وتحديث الشركات القائمة بهدف دمجها في سلاسل التوريد العالمية، وفقا لرئيس الشعبة.

وأضاف أن الغرفة تقوم حاليا باستقبال طلبات الشركات والمصانع الراغبة للانضمام للمشروع في المرحلة الاولي، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

وبعدها سيتم اختيار 15 شركة للانضمام للمشروع وتلقي الدعم وفقا للشروط والإجراءات المحددة .ويستهدف المشروع المنسوجات الطبية والنظافة و منسوجات الصناعات المغذية للسيارات ومنتجات التغليف والحقائب والمنسوجات الطبية .

وذكر عبد السلام أن الدراسات الدولية تؤكد إمكانية جذب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع في مصر علي مدار الخمس سنوات المقبلة بحوالي من 650 الي 800 مليون دولار.