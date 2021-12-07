"تنمية المشروعات" يمول المشروعات الصغيرة بـ 14.2 مليون جنيه في زفتى

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد العلقامي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في الغربية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف مركز زفتى التابع للمحافظة والذي يضم 54 قرية، موضحا أن الجهاز ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمركز زفتى تزيد عن 14.2 مليون جنيه.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء، أضاف العلقامي أن هذه التمويلات أسهمت في تنفيذ حوالي 349 مشروعا وأتاحت ما يقرب من 931 فرصة عمل منذ بدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في يناير وحتى شهر أكتوبر 2021.

وذكر أن فرع الجهاز بالغربية نظم سلسلة من الندوات التعريفية لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز، والمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع، والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة.

ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال، وأخرى للتدريب على الصناعات اليدوية والحرفية ومنها دورات لتصنيع الجلود، وأخرى لفن الديكوباج (الطباعة على الخشب) ودورات لتعليم التطريز وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بالغربية، وفقا للعلقامي.

ووجه العلقامي الدعوة للشباب والسيدات للتوجه لمقر الفرع، وعنوانه شارع الشيتي متفرع من شارع البحر خلف عمارة الشرق للتأمين بطنطا، للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز وكيفية الاستفادة منها، والالتحاق بمثل هذه الندوات.

ويشارك حاليا فرع جهاز تنمية المشروعات بالغربية في ندوات "جلسات الدوار" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تعقد الندوات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ويتم خلالها عرض مفهوم الشمول المالي وأهميته، وتوضيح كيفية إقامة مشروع صغير ووضع خطط عمل المشروعات، وفقا للبيان.

كما تعرض الندوات كذلك أنواع التمويلات التي يقدمها الجهاز وإجراءات الحصول عليها، ومن المقرر إقامة ندوات أخرى مماثلة بقرية نهطاي خلال الشهر الحالي.

وقال الجهاز إن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا؛ من خلال تطوير قدرات أهالي المراكز والقرى المستهدفة وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب.