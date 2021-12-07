ارتفاع أسعار الفول المستورد بسبب زيادة الطلب.. وتوقعات بتراجع البلدي

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت 500 جنيه للطن خلال الأسبوعين الماضيين بالأسواق.

وأرجع العطار زيادة أسعار الفول المستورد إلى ارتفاع الطلب خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وبحسب العطار فإن سعر طن الفول المستورد يتراوح بين 9500 جنيه و11 ألف جنيه مقابل 9 آلاف جنيه و10500 جنيه للطن بسوق الجملة.

ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 9.5 جنيه و11 جنيها في سوق الجملة، ويصل إلى المستهلك بين 12 و16 جنيها، بحسب العطار.

وكانت أسعار الفول البلدي ارتفعت خلال الفترة الماضية ألفي جنيه للطن بالأسواق، وفقا لقول العطار في وقت سابق لمصراوي.

فإن سعر الطن الفول البلدي حاليا يتراوح بين 14500 و16500 جنيه للطن بسوق الجملة، بزيادة قدرها ألفي جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفول البلدي بسوق التجزئة بين 20 و24 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع فيها، بحسب نائب رئيس الشعبة.

وتوقع العطار تراجع أسعار الفول البلدي بالأسواق خلال الفترة المقبلة بشكل طفيف.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، تستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15%.

الحاصلات الزراعية: زيادة الطلب ترفع سعر الفول البلدي ألفي جنيه للطن بالأسواق