قطاع الأعمال: 40.9 مليون جنيه مبيعات "التجارية للأخشاب" العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت إيرادات الشركة التجارية للأخشاب، من مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية (النشاط الأساسي للشركة) لتبلغ 40.9 مليون جنيه في السنة المالية 2021 مقارنة بـ15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018.

وأشار تقرير، تلقاه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذي كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء في إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد في بيعه بهامش ربح بلغ 15%.

ووفقًا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، نجحت الشركة في تكوين مخزون استراتيجي لتوفير احتياجات السوق المحلي والحد من أى زيادة فى الأسعار في حالة ندرة البضائع في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالي 33 مليون جنيه.

كانت الشركة وقعت وفعلت بروتوكولات تعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية (الهيئة العربية للتصنيع - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية - غرفة صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية)، كما تم تسجيل الشركة كمورد للأخشاب لدى العديد من شركات صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية من القطاع الخاص.

كما تم الاتفاق مع بعض المصنعين الموردين للأثاث لمشروع "بشاير الخير" لتوفير احتياجاتهم من الأخشاب، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة دمياط لتوفير احتياجات مدينة الأثاث، وفقا للبيان.

والتجارية للأخشاب، تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

قالت الوزارة، إن هناك خطة تطوير لكافة الجوانب في الشركة، حيث تم تغيير مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، وذلك في سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسي في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلي من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات، ولاسيما متطلبات مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومدينة الأثاث بدمياط.