للموظفين.. كم تبلغ نسبة اشتراك التأمينات الذي تسدده شهريًا؟

كتبت-ياسمين سليم:

تستقطع هيئة التأمينات شهريًا نسبة من راتب الموظف لصالح اشتراك التأمينات، وهو اشتراك يسدد الموظف جزءا منه وصاحب العمل الجزء الأخر.

وحدد قانون التأمينات نسبة اشتراك موحدة يدفعها الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، بنسبة 11% من إجمالي أجر الاشتراك.

ويعني هذا على سبيل المثال أنه إذا كان الأجر الذي سيؤمن عليه الموظف هو 1200 جنيه وهي قيمة الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحالي شهريًا، يعني هذا أن الموظف سيدفع تأمينات شهرية تبلغ 132 جنيهًا.

كما يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريًا، حدده القانون بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة و18.25% للعاملين في القطاع العام و 18.75% للعاملين في القطاع الخاص.

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