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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:24 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 11546 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 11514 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين المصريين

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