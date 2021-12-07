البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 11546 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 11514 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.