البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 11546 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 11514 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.
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