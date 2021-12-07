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تراجع سعر السمك البلطي وارتفاع المكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:23 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
تراجع سعر السمك البلطي وارتفاع المكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سعر السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليسجل بين 90 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سعر السمك سوق العبور السمك البلطي الجمبري

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