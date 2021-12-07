ارتفاع الفاصوليا وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البصل 2 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البامية بين 6 و9 جنيهات.
البسلة بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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