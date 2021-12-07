ارتفاع الفاصوليا وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل 2 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.