للموظفين.. كم تدفع ضرائب على أجرك من عملك الثاني؟

كتب- مصطفى عيد:

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية المعاملة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها الموظف أو العامل من غير جهة عمله الأصلية.

وقالت المصلحة، في دليل إرشادي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن المبالغ التي يحصل عليها الممول (الموظف أو العامل) "سواء كان منتدبا أو غير منتدب" من جهة غير جهة عمله الأصلية تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بسعر 10% ضريبة قطعية.

وأضافت أن احتساب هذه الضريبة يأتي دون خصم أي تكاليف أو أي خصومات أخرى، وبناءً على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأي إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ، وذلك بخلاف الخصم والإعفاءات على المبالغ التي يتحصل عليها من جهة عمله الأصلية.

وأصدرت مصلحة الضرائب دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.