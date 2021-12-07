ادفع واستقبل.. تعرف على خدمات تطبيق "يالا" من البريد

كتب-علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد بالشراكة مع شركة باي سكاي، النسخة التجريبية من تطبيق "يالا" والذي يعد أول سوبر آب في السوق المصري.

ويعني "سوبر آب" أو التطبيقات الفائقة، هو مصطلح يطلق على تطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة والمختلفة وليست خدمة واحدة، وذلك بالتعاون مع عدد من مقدمي الخدمات.

ويمكن من خلال تطبيق "يالا" الحصول على عدد من الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري مثل الإيداع أو السحب وكذلك إرسال الحوالات، إضافة إلى خدمات أخرى مثل دفع الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات غير المتعلقة بالبريد المصري كمقدم خدمة.

وكانت دراسة أجرتها “إيكونوميست إمباكت”، ذراع البحث والتحليل التابعة لمجموعة “الإيكونوميست”، قالت إن التطبيقات الفائقة أو السوبر آب برزت كنموذج أعمال يتمتع بإمكانات كبيرة للهيمنة على صناعة الخدمات الرقمية.

ويمكن ربط تطبيق "يالا" بالبطاقة الإلكترونية "يالا كارد" التي سيصدرها البريد، والتي يمكن شحنها من منافذ البريد أو شركائه من شركات المدفوعات الإلكترونية وربطها بالتطبيق للدفع وإجراء الحوالات المالية وغيرها من الخدمات.

ما الخدمات التي يتيحها تطبيق "يالا"؟

ارسال واستقبال الأموال

تنفيذ كافة المدفوعات الإلكترونية عبر التطبيق

الدفع في المحلات والمنافذ الشريكة التي سيتم الإعلان عنها

الشراء عبر الإنترنت من خلال المواقع التي سيعلن عنه البريد فور إطلاق النسخة النهائية من التطبيق.

شحن محفظتك الإلكترونية.

الحصول على قسائم شراء وتخفيضات من خلال برنامج الولاء الذي يتيحه تطبيق "يالا".

طريقة الحصول على بطاقة "يالا كارد"

يمكنك التقدم للحصول على البطاقة من أي منفذ تابع للهيئة القومية للبريد.

كيفية إضافة رصيد لبطاقة "يالا كارد"

كافة مكاتب البريد

ماكينات الـ ATM التابعة للبريد

تحويل من عميل لآخر

تحويل من الحسابات البنكية المصري

تحويل من شبكة تجار "يالا"

وأتاحت هيئة البريد للعملاء تحميل التطبيق عبر هذا الرابط: Yalla - The Super App - Apps on Google Play