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جهة عملي خصمت ضريبة كبيرة على مرتبي.. هل يحق لي الاعتراض؟ الضرائب تجيب

08:00 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
جهة عملي خصمت ضريبة كبيرة على مرتبي.. هل يحق لي الاعتراض؟ الضرائب تجيب

مصلحة الضرائب المصرية

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن أنه يحق للموظف أو العامل في جهة أو شركة ما الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه على مرتباته إذا رأى أنها أكبر من المفترض أن يخصم منه.

وقالت المصلحة، خلال دليل إرشادي نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه يحق للممول (العامل أو الموظف) التقدم بطلب للاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة من مرتبه إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال 30 يوما من تاريخ استلام المرتب.

وأضافت أنه إذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.

وأصدرت مصلحة الضرائب دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

مصلحة الضرائب المصرية ضريبة المرتبات الطعن على الضريبة ضريبة الدخل

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